45 personer står til bøder efter fest i Hjørring

45 personer var i lørdags samlet til fest på Jernbanegade i Hjørring. Men nu kan de se frem til at modtage en bøde på 2500 kroner hver.

For politiets jurister har vurderet, at det var en overtrædelse af forsamlingsforbuddet, der sætter et loft på maksimalt 25 personer indendørs.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse torsdag.

Det var lørdag lige før midnat, at politiet efter en anmeldelse tog ud til den private fest i et lejet lokale på Jernbanegade.

- Ved vores ankomst til adressen kunne vi konstatere, at der var i alt 45 personer til stede. Alle deltagerne i festen blev registreret af politifolkene, udtaler politikommissær Maiken Saaby Larsen i politiets meddelelse.

Efterfølgende er politiets jurister kommet med en klar vurdering:

- Der er sket en overtrædelse af forbuddet mod større forsamlinger ved at have deltaget i et indendørs arrangement, hvor der var flere end 25 personer til stede på samme sted samtidig, skriver politiet.

Havde festdeltagerne ventet en weekend med festen, havde der ikke været et problem. Fra fredag hæves forsamlingsforbuddet indendørs fra 25 til 50 personer.