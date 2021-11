46-årig død i svømmehal

En mand blev fundet livløs i et svømmebassin i Randers

En 46-årig lokal mand har mistet livet i Water & Wellness i Randers.

Her blev han tirsdag eftermiddag fundet livløs i et svømmebassin, og på trods af en ihærdig genoplivnings-indsats stod hans liv ikke til at redde.

Det oplyser Østjyllands Politi.

- Han bliver reddet op, og der bliver ydet førstehjælp på stedet. Der kommer også hurtigt en ambulance, fortæller Jakob Christiansen fra politiets kommunikationsenhed.

Men indsatsen var forgæves. Manden blev senere på eftermiddagen erklæret død på hospitalet.

Det er endnu uvist, hvorfor den 46-årige randrusianer endte livløs i svømmebassinet. Det skal en obduktion formentlig være med til at klarlægge.

- De nærmere omstændigheder er endnu uklare, siger Jakob Christiansen.

Mandens pårørende er underrettet.

