46-årig erkender makabert øksedrab: Offer fundet med kraniet flækket

RETTEN I ODENSE (Ekstra Bladet): En 46-årig mand fra Fredericia har i et grundlovsforhør tirsdag morgen ved Retten i Odense aflagt fuld tilståelse i en yderst makaber drabssag:

Han erkender, at han mandag morgen cirka klokken 7.30 dræbte den 70-årige John Lund Christensen i dennes rækkehus i Hjulets Kvarter i det sydlige Odense. Drabet skete med mindst syv øksehug i kraniet.

Først med en række slag, hvor han slog offeret med den flade side af den cirka 40 centimeter lange økse.

Derefter vendte han øksen om og tildelte den 70-årige mand et eller flere hug med den skarpe side.

Det afsluttende hug blev udført med så stor kraft, at øksen flækkede kraniet på det sagesløse offer. Og den sad der stadig, da politiet ankom til gerningsstedet kort efter klokken otte mandag morgen.

Ført ind i transportbælte

Drabet skete, efter den 46-årige drabssigtede, der ligesom sit offer er stofmisbruger, først målrettet havde besluttet og også målrettet havde forsøgt at tage livet af sig selv.

Det gjorde han ved at sprøjte sig i lysken med et gram kokain og 200 milligram heroin, bekræftede han i retten under senioranklager Brian Dybdahls afhøring af ham.

Den drabssigtede så noget træt og forhutlet ud, da han med flere dage gamle skægstubbe, bare fødder i et sæt blå klipklapper og klædt i en mørk striktrøje og løse joggingbukser blev ført ind i den lille retssal 2 i domhuset i Odense.

Hænderne var fikseret i et transportbælte til kroppen, men han var ganske rolig og klar, da han bekræftede, hvad han efter det yderst makabre drab havde fortalt politiet under afhøringen af ham mandag eftermiddag.

Den 70-årige mand blev yderst makabert dræbt i sit eget hjem i Hjulets Kvarter i området Holluf Pile i det sydlige Odense, mens han lå i sin seng. Den 46-årige drabssigtede har aflagt fuld tilståelse og erkender, at han gentagne gange hamrede en økse i kraniet på sit offer. Foto: Local Eyes

Ville gøre det 'humant'

- Jeg ved godt, at det kan lyde lidt langt ude, men jeg tænkte, det var mere humant først at slå med den flade side af øksen. Den skulle nok ødelægge, hvad den skulle ødelægge, sagde han.

Han forklarede, at offeret, som han har lært at kende under en afsoning for en voldsdom, aldrig havde gjort ham noget ondt, og at der ikke var nogen konflikt mellem de to.

Deres relation var udelukkende centreret omkring deres begges brug af stoffer.

Den i dag 46-årige mand begyndte sit on/off-misbrug, da han som 12-årig røg sin første pibe hash. Siden har han haft flere stoffri perioder, hvor han blandt andet som voksen har gennemført en uddannelse som tømrer.

Han har også en kæreste, bekræftede han i afhøringen.

Ringede 112 to gange

Det var ham selv, som mandag morgen ringede 112 og meldte sig selv, efter han med øksen havde udført det dødelige angreb på John Lund Christensen, som på det tidspunkt lå og sov i sin seng.

Faktisk måtte den 46-årige fredericianer ringe til alarmcentralen to gange, fordi vagten i første omgang ikke troede på ham, da han i sin rus var stærkt usammenhængende.

Den drabssigtede forklarede, at når det ikke var lykkedes ham at tage livet af sig selv i første omgang, 'kunne han lige så godt rådne op i fængslet’. Derfor gjorde han, som han gjorde, sagde han.

Han bekræftede forløbet og erkendte altså sigtelsen om manddrab i sin ordlyd i grundlovsforhøret.

Skal mentalundersøges

Når sagen alligevel ikke køres direkte igennem med det samme med en straksdom, skyldes det, at Fyns Politi skal have fuld vished for tilståelsen og have efterprøvet både forklaringen og de tekniske spor, ligesom den 46-årige skal mentalundersøges.

Han blev i 2017 dømt for grov vold, efter han havde angrebet en butiksassistent med en hammer.

To år senere blev han dømt for røveri, da han i en forretning i Roskilde truede sig til kontanter for at skaffe penge til narko.

Den sigtede blev varetægtsfængslet foreløbig frem til 20. december.

