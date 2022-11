46-årig løsladt efter bombetrussel

En bombetrussel i Svendborg torsdag udsprang af en mands ønske om at tage sit eget liv, oplyser Fyns Politi fredag.

Manden truede med at sprænge sig selv og sin bil i luften. Manden blev torsdag anholdt, men anklagemyndigheden vil ikke begære ham varetægtsfængslet, lyder det i en pressemeddelelse.

Episoden førte til, at et større område ved Ryttervej torsdagen igennem var afspærret, mens politiet, beredskabet og forsvarets bomberyddere arbejdede på stedet.

Øjenvidne: Det lignede en bombe

Artiklen fortsætter under billedet...

Foto: Tim Kildeborg Jensen

- Der er tale om en dybt tragisk hændelse, hvor den 46-årige mand var kommet i en situation, hvor han ikke kunne se nogen udveje, siger politiinspektør Christian Rasmussen fra Fyns Politi.

Annonce:

- Vores efterforskning har vist, at han ikke med sine handlinger havde til hensigt at bringe andre menneskers liv i fare. På baggrund af den samlede efterforskning har anklagemyndigheden vurderet, at der ikke et juridisk grundlag for at fremstille ham i et grundlovsforhør, siger politiinspektøren.

Politiet modtog anmeldelsen torsdag morgen klokken 07.43. Næsten ni timer efter skete der en eksplosion på stedet. Ifølge politiet skete den inde i bilen og var forårsaget af manden.

Video fra tidligere på dagen viser politiet undersøge bombetrussel.

Han kom ud af bilen og blev anholdt. Ifølge politiet havde manden kun lettere skader.

Eksplosionen forårsagede imidlertid en kraftig brand, og på grund af den har det ikke været muligt for politiet at slå fast, hvad det var, manden havde i bilen, og hvad der forårsagede eksplosionen.

Bilbranden gav en del røgudvikling og forårsagede desuden en række brag, oplyser politiet.