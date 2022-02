47-årig kvinde blev dræbt

Mandag blev et ægtepar fundet døde to forskellige steder. Obduktion fastslår, at kvinden blev dræbt

Det ægtepar, der mandag eftermiddag og aften blev fundet døde i Oksbøl og Esbjerg, er blevet obduceret i løbet af tirsdagen.

Obduktionen viser, at den 47-årige kvinde er blevet dræbt.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

'Syd- og Sønderjyllands Politi har fra begyndelsen efterforsket sagen som et muligt drab. Og politiet efterforsker i denne sammenhæng bredt, blandt andet for at afdække kvindens færden forud for drabet', fremgår det af pressemeddelelsen.

Der er ikke fundet synlige, fysiske skader på den 52-årige mand. Politiet afventer derfor yderligere undersøgelser, før de kan klarlægge mandens endelige dødsårsag.

Manden blev fundet i et køretøj i et skovområde på Kolonnevej i Oksbøl mandag klokken 17.37 og blev erklæret død på stedet af en læge.

Knap to timer senere, klokken 19.24, førte politiets efterforskning til, at kvinden blev fundet livløs i et kolonihavehus i Kvaglundparken i Esbjerg. Hun blev også erklæret død på stedet af en læge.

De pårørende er blevet underettet.

Politiet har for nuværende ikke yderligere kommentarer.

