47-årig kvindelig motorcyklist mister livet i trafikulykke

Politiet fortæller, at en kvindelig motorcyklist kørte frontalt ind i en bil under en overhaling

Klokken 10.19 søndag formiddag fik politiet en anmeldelse om en alvorlig trafikulykke på Trudslevvej mellem Ingstrup og Løkken i det nordvestlige Jylland.

En kvinde er i forbindelse med ulykken omkommet, fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi Bent Højgaard til Ekstra Bladet.

- En kvindelig motorcyklist påkørte en bilist frontalt. Vi arbejder på stedet i øjeblikket.

- Der er selvfølgelig noget afspærring, og en helikopter er til stede. Vi har tilkaldt en bilinspektør, der skal foretage nogle undersøgelser, siger Bent Højgaard.

Kvindens motorcykel er blevet smadret i forbindelse med ulykken. Foto: René Schütze

Politiet fortæller, at det formentlig er under en overhaling, at det er gået galt for motorcyklisten. Bilisten har det efter omstændighederne godt, men er selvfølgelig påvirket af situationen.

- Jeg ved ikke meget om ham, men vi har ikke fået meldinger om, at han skulle være tilskadekommet, siger vagtchefen.