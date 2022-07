47-årig mand anholdt for en stribe brande

Manden er sigtet for forsætlige brandstiftelser

En stribe brande har hærget Slagelse og omegn de seneste uger.

Nu har politiet anholdt og sigtet en 47-årig mand fra Slagelse, som de mener står bag de påsatte brande.

Manden nægter sig skyldig i forholdene og bliver fremstillet i grundlovsforhør i dag klokken 13, hvor anklageren vil anmode om dørlukning.

- Brandstiftelse skaber utryghed blandt beboere i lokalområdet, og i særdeleshed når der er tale om flere påsatte brande over en kortere periode, siger vicepolitiinspektør Casper Andersen i en pressemeddelelse, der er udsendt fra kredsen.

- Derfor har vi prioriteret en målrettet efterforskningsindsats omkring disse brande, og vi er foreløbig tilfredse med gårsdagens anholdelse.

Efterforskningen pågår

Der har været påsatte brande i både huse og luksusbiler, men hvilke brande, der nærmere er tale om, vil politiet ikke ud med, ligesom de heller ikke vil oplyse, hvor mange brande manden er sigtet for.

Politiet oplyser, at der den kommende tid vil være et 'stort' efterforskningsarbejde, ligesom beboere i området også vil kunne se, at politiet er til stede flere steder i området.

Det fremgår ikke, hvordan politiet, der ikke har yderligere kommentarer, har fundet frem til, at den 47-årige kan være gerningsmanden.

Han er sigtet efter straffelovens paragraf 181, der drejer sig om forsætlig brandstiftelse.

Unikt indblik: Sådan afslører de mordere og pyromaner