47-årig mand ramt af skud på Frederiksberg

Vagtchef ved Københavns Politi Henrik Brix bekræfter over for Ekstra Bladet, at de er massivt til stede på Falkoner Allé på Frederiksberg, efter at de 13.02 fik en anmeldelse om, at en person er ramt af skud.

Ifølge vidner på stedet er der tale om en mand, der er blevet skudt, og episoden lader til at være foregået inde i en bagelbutik.

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at man kan se blod på gulvet inde i bagelbutikken.

Et rystet vidne, der arbejder i en nærliggende butik, forklarer, at han ikke hørte skuddene, men så, at manden efterfølgende fik hjertemassage inden der ankom en ambulance til stedet.

Politiet oplyser på Twitter, at offeret er kørt på hospitalet, og at vedkommende er ramt af flere skud og er i kritisk tilstand.

Her skriver de også klokken 14.36, at forurettede er en 47-årig mand, og at der ikke umiddelbart er relation til bandemiljøet. Der efterforskes bredt.

Vagtchefen hos Københavns Politi oplyser, at et større område omkring Falkoner Allé er spærret af mellem Howitzvej og Nyelandsvej, og Frederiksbergs metrostation er lukket i forbindelse med efterforskningen.

Metroselskabet bekræfter på Twitter, at metroen ikke standser på Frederiksberg på grund af politiets arbejde.

Politiet oplyser, at de klokken 16.30 vil give en kort orientering til pressen på gerningsstedet.

