47-årig tiltalt for chikane mod Mette Frederiksen

Den tiltalte truede blandt andet ved at sige, at han vidste, hvor statsministerens børn bor

Ikke mindre end syv gange chikanerede en 47-årig mand statsminister Mette Frederiksen i foråret sidste år, mener politiet, der nu har tiltalt manden i sagen.

Chikanen stod på i et tidsrum på omtrent et døgn mellem 27. og 28. april 2021 og skete med trusler mod både statsminister Mette Frederiksen, hendes børn og hendes barnepige.

Han er nu tiltalt med påstand om bødestraf, fremgår det af anklageskriftet, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

'Kan smadre hende'

Den 47-årige mand, der egentlig har adresse i Vestjylland, er tiltalt for at have 'krænket, forfulgt eller på anden måde chikaneret statsminister Mette Frederiksens fred under udførelsen af hendes tjeneste eller hverv eller i anledning af samme'.

Ifølge anklageskriftet er de mindst syv henvendelser sket ved, at han kontaktede Socialdemokratiet. Det fremgår ikke af oplysningerne, hvordan kontakten er sket.

Her skulle han ifølge anklagemyndigheden have udtalt, at han vidste, hvor statsministerens børn bor og at have 'viden, der kunne ødelægge meget for hendes børn og barnepige'.

Manden skulle ligeledes have sagt om statsministeren, at han havde 'så mange ting på hende, at han kunne smadre hende', fremgår det.

I retten til om to uger

Ekstra Bladet har rettet henvendelse til mandens forsvarsadvokat, der endnu ikke er vendt tilbage.

Tiltalen hører under straffelovens paragraf 119, der handler om trusler, chikane og hærværk mod personer i offentlig tjeneste eller hverv, og Ekstra Bladet er ikke bekendt med, hvorvidt den 47-årige nægter sig skyldig eller ej.

Sagen skal føres i Københavns Byret 12. september, hvor der for nuværende er afsat tre timer.

