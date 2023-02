47-årig varetægtsfængslet for bedrag om støtte til Ukraine

En 47-årig mand er tirsdag blevet varetægtsfængslet af Københavns Byret, sigtet for at have bedraget sig til over 95.000 kroner.

Ifølge sigtelsen har han fremkaldt, udnyttet eller bestyrket en vildfarelse hos de forurettede i relation til, at han stod i spidsen for en forening, som skulle støtte danske soldater i Ukraine.

Den sigtede nægtede sig skyldig. Han er sigtet for bedrageri imod 15 personer.

Politiet mener, at den sigtede har overtalt de forurettede til, at det var vigtigt at støtte Ukraine og danskere i Ukraines indsats.

En af dem skal have betalt den 47-årige 300 kroner som støtte til at få en dansker, som var død som soldat i Ukraine, hjem. Det gik pengene ifølge politiet ikke til.

En række af personerne har også betalt ham for at få udleveret ballistiske veste og hjelme. Dem fik de eller deres kontaktpersoner ifølge anklagemyndigheden aldrig.

Den 47-årige mand erkendte, at han havde fået betalingerne. Ifølge ham fik flere af de forurettede det, som de havde betalt for.

Men nogle af de forurettede gjorde ikke, og årsagen var, at det frivillige arbejde var blevet for stort, lød det i grundlovsforhøret.

Han forklarede også, at han havde betalt pengene tilbage til nogle af dem, som havde bedt om at få dem. Det forklarede han også, at han kunne dokumentere.

Flere af de forurettede betalte den 47-årige mand for klistermærker eller trøjer. Dem kan politiet finde på hans bopæl, forklarede han i grundlovsforhøret.

To af dem har også betalt ham for billetter til et foredrag.

Han blev også spurgt om, hvad han havde brugt pengene til.

Pengene var blandt andet gået til lommepenge til soldater, kikkertsigter og kontanter, som er udleveret til soldater, forklarede han.

Bedrageriet skal ifølge politiet være foregået mellem 8. marts 2022 og 10. oktober 2022.

Den 47-årige mand blev varetægtsfængslet i 27 dage.