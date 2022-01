47-årigt skudoffer uden for livsfare

En 47-årig mand blev søndag eftermiddag skudt i en bagelbutik på Frederiksberg.

Hans tilstand er fortsat kritisk, men han er på nuværende tidspunkt uden for livsfare, meddeler Københavns Politi på Twitter.

Her skriver politiet også, at efterforskningen stadig pågår, og at de søger vidner til skudepisoden.

Skyderiet fandt sted i bagelbutik på Falkoner Allé, tæt på Frederiksberg Centret.

I dag har politiet opstillet en mobil politistation ved centret, hvor borgere, der er utrygge eller har informationer i sagen, kan henvende sig.

Søndag aften berettede politiinspektør Tommy Laursen, at en kunde kom ind i bagelbutikken omkring klokken 13 og afgav flere skud.

- Gerningsmanden undløb ned mod Kejserinde Dagmars Plads og forsvandt ned ad Den grønne sti, og her slutter vores spor, sagde Tommy Laursen.

Politiet har udsendt et signalement på den mistænkte.

- Der er tale om en mand, som er mørklødet, mellem 23-25 år, 185 centimeter høj, iført mørk jakke, mørk halsedisse med noget neongrønt på, mørke bukser, sorte handsker og mørke sko, lød beskrivelsen fra politiinspektøren.