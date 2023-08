48-årig dømt: Bakkede tiårig ihjel

20 dagsbøder af 2500 kroner, betinget frakendelse af kørekortet samt betaling af sagens omkostninger.

Det er, hvad en 48-årig mand kan se frem til, efter at han 7. marts sidste år bakkede en tiårig dreng ihjel.

Det skriver Vestegnens anklager på det sociale medie X.

Til fare for andre

Manden er dømt for uagtsomt manddrab, for ikke at udvise særligt hensyn, hvor børn færdes, og for at bakke uden uden at sikre sig, at han ikke var til ulempe eller fare for andre.

Episoden udspillede sig ved en skole i Albertslund sidste år.

Her bakkede den dømte chauffør sin varevogn ud, hvor han ramte den tiårige dreng, som mistede livet.