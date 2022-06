49 døde under fængselsoptøjer i Colombia

I løbet af natten opstod der voldsomme optøjer i et colombiansk fængsel

49 indsatte i et colombiansk fængsel har mistet livet under optøjer natten til tirsdag.

Det er endnu uklart, hvad der har ledt til optøjerne.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Det er en tragisk og katastrofal hændelse, udtaler general Tito Castellanos, der er leder af den nationale fængselsmyndighed i landet.

Episoden fandt sted i et fængsel i byen Tulua, der ligger i det sydvestlige Colombia.

Colombias præsident, Iván Duque, skriver på Twitter, at hændelsen bliver efterforsket.

'Jeg er i kontakt med (general Tito Castellanos, red.), og jeg har givet instrukser om at gå videre med undersøgelser, der giver os mulighed for at kortlægge denne forfærdelige situation,' skriver han på det sociale medie.

Fængslet i Tulua har 1267 indsatte.