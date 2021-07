Politiet beder om hjælp til at finde forsvundne Mohammad

En 50-årig mand er gået fra Kildebakkegårds Alle i Søborg, og politiet på den københavnske vestegn beder nu om hjælp til at få ham hjem igen.

Mohammad kan have svært ved at orientere sig, oplyser politiet, som derfor opfordrer borgere, der ser manden, til at henvende sig på 114.

Den 50-årige var iført sorte bukser og sort bluse, da han forsvandt.