50-årig mand fængslet for at bide tungen af en mand

Da tre rumænere, der bor sammen i Gistrup tæt ved Aalborg, lørdag aften sad og drak, udviklede det sig dramatisk, da to af dem kom op at skændes om oprydningen.

Det endte med, at en af mændene bed noget af tungen af den anden, og det har nu kostet ham en varetægtsfængsling.

Den 50-årige rumæner er således blevet varetægtsfængslet frem til 27. august, oplyser senioranklager ved Nordjyllands Politi Lone Lyngsø søndag sidst på eftermiddagen, efter at grundlovsforhøret ved Retten i Aalborg er slut.

Han nægter sig skyldig og har kæret fængslingen.

- De har egentlig et udmærket forhold. De får nok lidt for meget at drikke, og så bliver de uenige om oprydning. Så opstår der noget tumult mellem to af dem, og så ender det altså med, at den ene får bidt et godt stykke af tungen, siger Lone Lyngsø.

- De har fat omkring hinanden, og så holder han fast om hans hoved eller om munden. Det er, hvad den forurettede forklarer. Den sigtede nægter sig skyldig og siger, han ikke har gjort det, siger hun.

Manden, der blev bidt i tungen, har været til behandling på sygehuset og er udskrevet igen, fortæller Lone Lyngsø. Hun vurderer, at der er tale om et par centimeter af mandens tunge, som blev bidt af.

Den forurettede er også 50 år. Sammen med den tredje bofælle rejser de frem og tilbage mellem Danmark og Rumænien for at arbejde.