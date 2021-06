500.000 piller fundet ved grænsen

Toldstyrelsen havde sidste år travlt med at tilbageholde ulovlig medicin. Nærmere bestemt tilbageholdt Toldstyrelsen 500.000 ulovlige piller eller kapsler og knap 100 kilo medicin opgjort efter vægt.

Det skriver de i en pressemeddelelse torsdag.

Særligt er den ulovlige medicin fundet i pakker sendt til privatpersoner, og blandt de tilbageholdte lægemidler tæller receptpligtige potensmidler, smertestillende medicin og receptpligtig antibiotika.

En decideret sundhedsrisiko

I pressemeddelelsen siger kontroldirektør i Toldstyrelsen Michael Lund:

'Køber man ulovlig medicin som privatperson, har det ikke kun en økonomisk konsekvens i forhold til told, moms og afgifter, men medicinen kan også udgøre en decideret sundhedsrisiko.'

'Derfor opfordrer vi til, at man følger sundhedsmyndighedernes anvisninger om at købe medicin hos godkendte forhandlere og i samråd med egen læge.'

Der er strenge regler på området, og Lægemiddelstyrelsen har en liste over, hvad man må importere fra udlandet, og hvad man ikke må.

Kommer medicinen fra et land uden for EU, er det ulovligt at få tilsendt med posten, og indeholder medikamenterne euforiserende stoffer, er det ulovligt at få tilsendt, uanset hvilket land, det er fra.

Toldstyrelsen tilbageholdt i 2020 store mængder af ulovlig medicin. Foto: Toldstyrelsen

Store tilbageholdelser

Der har været flere større tilbageholdelser af ulovlig medicin. Blandt andet blev der i juni tilbageholdt to pakker med i alt godt 27.000 Alprazolam-piller. De bruges oftest mod angst og panikanfald og ved abstinenser efter alkoholmisbrug.

Når så store mængder piller findes, tilbageholder Toldstyrelsen dem og overdrager dem så til Lægemiddelstyrelsen.

Det er så op til Lægemiddelstyrelsen at vurdere, om pillerne kan være købt med henblik på videresalg, og styrelsen kan så vælge at foretage en politianmeldelse.

I august fandt toldere to pakker med sammenlagt 70100 Tramadol-piller, som er smertestillende medicin mod moderate til stærke smerter, og som indeholder opioider.

Når tolderne undersøger pakker og finder medicin, har de en lang liste, de kan bruge til at gennemskue, hvorvidt medikamenterne er lovlige at indføre eller ej.