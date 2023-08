51-årig mand anholdt og sigtet for drab

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er der tale om et knivstikkeri

En 51-årig mand er blevet anholdt og sigtet for drab på en 39-årig mand.

Drabet er sket på Thorvaldsvej i et villakvarter i Søndersø på det nordvestlige Fyn. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er mændene formentlig en del af misbrugsmiljøet.

Drabet skulle ifølge oplysningerne være sket ved knivstik.

På stedet fandt politiet en 39-årig 'alvorligt tilskadekommen', der senere afgik ved døden.

Politiet fik anmeldelsen klokken 15.59. 16 minutter senere blev den 51-årige anholdt.

Blevet undersøgt

Den anholdte har ifølge Ekstra Bladets oplysninger efter anholdelsen været gennem en personundersøgelse. Dels for at sikre spor, men også fordi han selv fik mindre skader under hændelsen.

'Der er på det foreliggende ingen formodning om, at der er andre personer involveret i drabet på manden,' lyder det fra Fyns Politi.

Den anholdte bliver fremstillet i grundlovsforhør fredag ved Retten i Odense.

De pårørende til den dræbte er underrettet.

Politiet ønsker ikke at oplyse yderligere i sagen, siger Fyns Politis presseansvarlige til Ekstra Bladet.