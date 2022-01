52-årig kvinde sigtet for forsøg på manddrab

Tirsdag klokken 13.45 skal en 52-årig kvinde udspørges i Retten i Randers, hvor hun er sigtet for forsøg på manddrab.

Det oplyser Østjyllands Politi på Twitter.

Episoden fandt ifølge politiet sted i en lejlighed i Randers, hvor kvinden forsøgte at stikke den 79-årige mand i halsen med en kniv.

Politiet skriver, at de to har en familiær relation uden at uddybe det konkrete forhold.

Manden slap fra episoden uden alvorlige knubs, men politiet har alligevel valgt at sigte kvinden.

Anklageren anmoder om lukkede døre, hvorfor det fortsat er småt med informationer.

Politiet oplyser, de ikke har yderligere informationer.

