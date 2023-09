53-årig mand død efter arbejdsulykke

En 52-årig mand er torsdag afgået ved døden efter en arbejdsulykke ved en sukkerfabrik i Nakskov.

Det bekræfter Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi over for B.T. Politiet har siden bekræftet det over for Ritzau.

Man har været i gang med at rense et transportrør, hvor der er en såkaldt snegl inden i, forklarer Michael Skræddergaard.

- Sneglen skulle ud og genmonteres efterfølgende. I den forbindelse er manden blevet ramt af noget og har fået store kvæstelser, siger han.

Arbejdstilsynet er blevet involveret i sagen.

De pårørende er underrettet.