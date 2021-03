En beboer på et botilbud tæt på Tommerup er fundet død i en bæk efter ikke at have været set i en uge.

Det skriver TV 2

Beboeren er en mand på 53 år.

Hvad han er død af, eller hvor lang tid han har været død, ved politiet ikke endnu.

- Han bliver kørt ind til retsteknisk institution, som foretager en obduktion, siger vagthavende ved Fyns Politi, Henrik Krøjsgaard, til TV 2.