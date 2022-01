54-årig blødte ihjel efter knivoverfald

En 55-årig kvinde og en 62-årig mand er i et grundlovsforhør ved Retten i Viborg blevet varetægtsfængslet i fire uger.

Det skriver TV MidtVest.

De er sigtet for drabet på en 54-årig mand, som mandag blev fundet død på sin bopæl i Silkeborg.

Manden blev fundet død i lejligheden på Langelinie, efter at en person var blevet bekymret over, at han ikke var dukket op til en aftale.

Personen forsøgte derfor at tage kontakt til manden på bopælen. Ved middagstid mandag fik politiet en anmeldelse fra den pågældende om, at den 54-årige var fundet død.

I første omgang lød det mandag fra politiet, at der var tale om et mistænkeligt dødsfald. Men på baggrund af skaderne på liget oplyste politiet tirsdag formiddag, at den 54-årige blev dræbt.

Ifølge sigtelsen blev offeret stukket flere gange med kniv og fik blandt andet skåret halsen over. Det skal være sket på et tidspunkt fra søndag eftermiddag til mandag middag.

- Vi mener, at det højst sandsynligt er sket i løbet af søndagen, siger anklager Alexander Stürup.

Manden forblødte efter det voldsomme overfald.

Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre, så det er ikke muligt at få oplyst, hvad de to sigtede har forklaret, eller hvad politiet bygger sin mistanke mod dem på.

Midt- og Vestjyllands Politi oplyste dog forud for grundlovsforhøret, at det formoder, at der er tale om et opgør i misbrugsmiljøet.

Begge sigtede nægter sig skyldige i drab. Kvinden kærede kendelsen om varetægtsfængsling til Vestre Landsret, mens manden accepterede afgørelsen.