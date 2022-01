54-årig dræbt

To personer er anholdt for drabet på den 54-årige mand

Mandag efterforskede politiet et mistænkeligt dødsfald i Silkeborg. Midt - og Vestjyllands Politi bekræfter nu, at der var tale om et drab.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Politiet efterforskede sagen det meste af mandag eftermiddag. Politiet oplyser, at man ud fra skaderne på liget kan konstatere, at der er tale om et drab.

Der er foretaget to anholdelser i sagen - en mand på 55 år og en kvinde på 62 år.

Politiet formoder, at der er tale om et opgør i misbrugsmiljøet.

Mandag var politiet til stede, blandt andet med kriminalteknikere, ved Langelinie i Silkeborg i flere timer.

De to anholdte bliver senere i dag fremstillet i grundlovsforhør. Politiet skriver, at der vil blive begæret dørlukning.

Politiet havde mandag afspærret et større område omkring Langelinie og Vinkelvej i Silkeborg. Foto: Øxenholt Foto

Opdateres...