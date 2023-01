54-årig mand dræbt: - Ikke et tilfældigt offer

Manden er død som følge af et overfald ved Dragør Fort søndag aften. Politiet vil være til stede i området i morgen med en tryghedsskabende indsats

En 54-årig mand er søndag aften afgået ved døden.

Det skriver Københavns Politi på Twitter.

De pårørende er underrettet lyder det fra politiet, der fortsat arbejder på stedet.

Politiinspektør Trine Møller siger til Ekstra Bladet, at der ikke er andre, der er kommet til skade i forbindelse med situationen.

- På nuværende tidspunkt er der intet, der indikerer, at det her er et tilfældigt offer, siger Trine Møller til Ekstra Bladet.

Politiinspektøren tilføjer, at de endnu ikke har nogle anholdt i drabssagen. Hun fortæller ydermere, at politiet vil være til stede i området i morgen med nærpolitiet, hvor utrygge borgere kan henvende sig.

Politiet vil arbejde på gerningsstedet mange timer endnu, lyder det fra politikredsen søndag aften kl 23.25.

Trine Møller forventer ikke, at der bliver meldt noget yderligere ud i dag. Det bliver angiveligt først i løbet af mandagen.

Manden er blevet overfaldet. Har der været våben involveret?

- Vi kan hverken be- eller afkræfte noget på nuværende tidspunkt, siger Trine Møller.

Søndag aften udmeldte Københavns Politi, at en 'voldsom hændelse' fandt sted på Dragør Fort.

En person blev overfaldet derude, lød meldingen senere, men politiet har arbejdet med at få dannet sig et overblik over situationen.

Manden er altså nu afgået ved døden.