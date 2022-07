54-årig mand fundet død

En 54-årig mand, som blev meldt savnet efter en sejltur den 23. juli, er lørdag eftermiddag fundet død.

Det oplyser vagthavende fra Syd- og Sønderjyllands Politi Nikolaj Hølmkjær.

Manden blev fundet af tre fiskere 200 meter fra kysten ved Vilstrup Strand i Haderslev.

- Han var ude med sin båd, hvor man dagen efter havde en massiv eftersøgning i gang. Vi har nu fået bekræftet, at det er denne 54-årige mand, der er blevet fundet omkring 200 meter fra kysten, siger Nikolaj Hølmkjær.

Politiet ved endnu ikke, hvad der er gået forud for dødsfaldet. Men man har fundet noget tøj fra manden, som var ude at fiske fra sin båd i det sydlige Lillebælt.

- Vi er ved at undersøge sagen. Men man har fundet noget påklædning fra ham, og han har formodentlig været ude at stampe orm, som det hedder. I den forbindelse er båden nok drevet fra ham, og det ser ud til, at han har forsøgt at svømme i land, siger Hølmkjær.

Der er i forbindelse med fundet af manden altså intet, der tyder på, at der har været sket en forbrydelse, oplyser politiet.

Den 23. juli blev den 54-årige meldt savnet af sine pårørende efter ikke at være kommet hjem fra sin sejltur til tiden.

Han var sejlet alene ud i sin jolle ved middagstid for at sætte garn.

Det satte gang i en større eftersøgningsaktion, hvor blandt andet to helikoptere, skibe fra hjemmeværnet og andre sejlende enheder fra beredskabet blev sat ind.

Man fandt mandens båd førerløs, og dagen efter, søndag den 24. juli, blev eftersøgningen indstillet, efter den havde afsøgt hele området.