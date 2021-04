54-årig tiltalt: Ville voldtage spædbarn

En 54-årig mand blev anholdt i lufthavnen efter forsøg på at komme i kontakt med børn for at voldtage dem

En 54-årig mand fra Vejle skal torsdag sidde skoleret på anklagebænken ved retten i Kolding, hvor han er tiltalt for meget grove forsøg på voldtægt af børn.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Ifølge politiet kommunikerede manden via internettet i perioden mellem 3. juni og 26. august sidste år, hvor han forsøgte at 'opnå samleje og andet seksuelt forhold' med to børn, der på det tidspunkt var henholdsvis cirka fire måneder og fire år.

Derudover er han tiltalt for forsøg på medvirken til voldtægt ved andet seksuelt forhold med et barn under 12 år. Det skal også have foregået via internettet.

Aktion af engelsk politi

Mandens planer om at begå voldtægt på de meget unge børn blev dog umiddelbart forhindret, da politiet anholdt manden i Billund Lufthavn 26. august. Han blev dagen efter fængslet i forbindelse med et grundlovsforhør, og han har været fængslet siden.

Ud over de grove forsøg på voldtægt, er manden tiltalt for at være i besiddelse af børneporno og for at have udbredt det i perioden mellem 16. juli og 26. august sidste år.

Ifølge politiet bygger sagen blandt andet på en aktion, som engelsk politiet har rettet mod aktiviteter på nettet om overgreb på børn, som altså også har omfattet den 54-årige.

Retssagen mod manden kører efter planen over to retsdage, og dommen ventes afsagt 13. april.