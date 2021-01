55-årig hundelufter brutalt skudt ned: Gerningsmand fortsat på fri fod

Den 55-årige mand, som onsdag morgen blev ramt af flere skud, mens han var ude at lufte sin hund, er torsdag formiddag stadig i live. Og han er også i så god en forfatning, at politiet har haft lejlighed til at tale med ham.

Det oplyser efterforskningsleder ved Københavns Vestegns Politi Charlotte Skovby til Ekstra Bladet.

Alligevel er det for politiet stadig et mysterium, hvorfor netop han skulle rammes af den kugleregn, som gerningsmanden sendte af sted mod ham midt mellem rækkehusene i det ellers fredelige Kornmarken i Bagsværd.

- Jeg tror ikke, at jeg afslører for meget ved at sige, at havde han kunnet pege på gerningsmanden, så havde vi også anholdt ham, siger Charlotte Skovby til Ekstra Bladet.

Derfor er gerningsmanden torsdag formiddag stadig på fri fod.

To mænd gik fra gerningssted

Politiet arbejder dagen derpå stadig intenst med efterforskningen. Vidner har over for politiet fortalt, at der er blevet set to mænd i mørkt tøj gå fra gerningsstedet. Til gengæld ved politiet ikke, hvad der siden er blevet af dem. Men de kan være blevet samlet op eller selv være kørt af sted i en bil, som har holdt et stykke fra gerningsstedet.

Politiet fortæller, at det lader til at være en målrettet aktion, som førte til, at 55-årig mand blev skudt. Foto: Kenneth Meyer

Derfor har politiet også samlet en masse overvågnings-materiale sammen på de steder, hvor politiet ved, at der er overvågning i kvarteret. Det materiale er ved at blive gennemgået. Igen i dag vil politiet fortsætte med at indsamle overvågnings-materiale. Politiet opfordrer også private, der måtte ligge inde med overvågning fra før og efter gerningstidspunktet klokken 6.30, til at henvende sig.

- Vi fortsætter nu den kæmpe efterforskning, som vi har sat i gang. Og i den forbindelse efterlyser vi stadig vidner, som har set biler eller personer. Eller alt, hvad der virker anderledes. Ikke kun på p-pladsen ved gerningsstedet, men også andre steder, siger Charlotte Skovby.

Målrettet aktion

Politiet meldte onsdag eftermiddag ud, at det i første omgang lader til at være en målrettet aktion, hvor gerningsmændene gik efter netop det 55-årige offer. Men politiet vil ikke lægge sig fast på den teori alene. Det kan også tænkes, at gerningsmanden har taget fejl af sit offer og har forsøgt at likvidere den forkerte.

- Vi kigger i alle retninger. Vi kigger bredt. Vi kigger på alt. Når vi fortæller, at det lader til at være en målrettet aktion, så er det også, fordi vi gerne vil fortælle borgerne i kvarteret, at de ikke skal være bange for at gå ud, siger Charlotte Skovby.

Politiet fik anmeldelsen om skyderiet klokken 6.31. Det meste af onsdagen var Kornmarken afspærret, mens politiets teknikere arbejdede på stedet.

