55-årig idømt 12 års fængsel for drab på samlever

Selv forklarede den 55-årige Peder Borup Jakobsen, at det ikke var meningen, at han ville slå ihjel, da han i maj sidste år med sine hænder kvalte sin kvindelige samlever i hjemmet i Slagelse.

Parret var ved at gå fra hinanden.

Men Retten i Næstved fandt ham fredag skyldig i drab og har udmålt en straf på 12 års fængsel. Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Ifølge B.T. skyldes udfaldet blandt andet det faktum, at manden kvalte kvinden i flere minutter, ikke ringede efter hjælp og ikke selv forsøgte at redde hende.

Manden har forklaret, at han ikke havde til hensigt at slå ihjel, og han ville derfor i stedet dømmes for vold med døden til følge, der straffes mildere.

Parret havde ifølge B.T. været sammen i 16 år, da han 16. maj sidste år endte med at tage hendes liv. Ifølge manden skete det i forbindelse med en diskussion om samvær med deres fælles søn.

Op til drabet var der ifølge B.T. flere tegn på, at noget var galt. Kvinden havde i flere sms'er til en bekendt skrevet, at hun 'var voldsomt bange for, hvad han kunne finde på.'

Kvinden blev 52 år.

Den 55-årige mand blev anholdt samme dag som drabet og har siddet varetægtsfængslet siden. Han overvejer, om han vil anke dommen til landsretten.

Drab kan straffes med fængsel indtil livstid, men udgangspunktet er en straf på 12 år.

- Der var ikke grundlag for at fravige normalstraffen for drab, skriver retten på sin hjemmeside.

Foruden fængselsstraffen fratages den dømte retten til at arve kvinden.

I 2022 blev der begået 46 drab i Danmark. Drabet er et af ti i 2022, hvor partneren eller ekspartneren menes at stå bag. Det svarer til næsten hvert fjerde drab.