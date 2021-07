55-årig kvinde i kritisk tilstand efter grov vold

En 55-årig kvinde er torsdag aften indlagt på Rigshospitalet i kritisk tilstand, efter at hun er blevet udsat for grov vold.

Det oplyser Københavns Politi.

Klokken 15.05 rykkede politiet ud til en lejlighed i P. Knudsens Gade i Sydhavnen.

- En kvinde er blevet udsat for grov vold og bragt til Rigshospitalet. Her lyder meldingen, at hendes tilstand er stabil men kritisk, siger den centrale efterforskningsleder ved Københavns Politi Anders Lykkegaard.

Der er ikke blevet brugt våben eller redskaber i forbindelse med volden mod kvinden.

Politiet har anholdt kvindens 53-årige samlever.

- Han vil i morgen blive fremstillet i grundlovsforhør med krav om fængsling, siger Anders Lykkegaard torsdag aften.

De pårørende til offeret er blevet underrettet.