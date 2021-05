55-årig mand voldtog hustru og mishandlede sine fire børn

Op til flere gange om ugen blev en kvinde og fire børn blandt andet slået, sparket, revet i håret og trådt på benene.

Manden bag den omfattende vold er kvindens ægtemand og børnenes far.

Retten i Næstved idømte onsdag den 55-årige mand en straf på seks års fængsel og udvisning.

Han er derudover dømt for at have voldtaget sin hustru adskillige gange.

Både voldtægterne og volden fandt sted på adresser i Slagelse, København og Korsør i en periode fra november 2017 til april 2018 og igen fra november 2019 til sommeren 2020.

Senioranklager Mia Østergaard fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi fortæller, at det er perioder, hvor familien har været i Danmark. I perioden mellem april 2018 og november 2019 har familien været ude af landet.

I dele af perioden, hvor volden stod på, var kvinden gravid, fremgår der af anklageskriftet.

Mia Østergaard gik i sin procedure efter en dom på otte års fængsel, men en enig domsmandsret har altså vurderet, at straffen skulle lande lidt lavere.

Hustruen, der er 16 år yngre end manden, og parrets fire børn levede i skyggen af et voldsregime. De blev mishandlet af den dømte, og var de ikke selv ofre for slag, så de på, at de andre blev slået.

Det yngste barn var omkring tre år gammelt, da volden begyndte i 2017. Den ældste søn var omkring 15 år.

Manden er foruden mishandlingen og voldtægterne dømt for at have truet sin kone med en kniv.

Rædslerne fik en ende, da kvinden kom på et krisecenter, som anmeldte sagen til politiet.

Forældrene har ifølge Mia Østergaard rødder i Marokko, mens børnene er født i Spanien. Faren er i dag spansk statsborger. Han er med dommen blev udvist af Danmark for bestandigt.

Manden nægtede sig forud for sagen skyldig i anklagerne mod ham, og han har bedt om tid til at tænke over, hvorvidt han vil anke dommen.