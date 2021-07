55-årige kvinde forsvundet i USA: Nu har man fundet et lig

En 55-årig universitetslektor forsvandt den 14. juli og er ikke set siden. Nu har man fundet et lig, der mistænkes at være hende

Den 55-årige økonomilektor på University of Virginia Julia Christine Devlin har været forsvundet siden den 14.juli, og nu tyder meget på, at man har fundet hendes lig.

Det skriver New York Post.

Julia Christine Devlin blev sidst set i den lille by Charlottesville i Virginia den 14. juli. Hendes bil, en hvid Lexus Sedan, blev samme aften set køre ind i Shenandoah National Park.

Bil smadret og forladt

Tre dage efter hendes forsvinden blev bilen fundet ødelagt og forladt ved den sydlige del af nationalparken, der ligger i Virginia, hvilket førte til, at man igangsatte en eftersøgning.

Både nationalparkens ansatte og et lokalt kriseberedskab har været med under eftersøgningen, som lørdag førte til, at man fandt et lig.

I en pressemeddelelse udsendt af Shenandoah National Park skrev de lørdag, at man havde valgt at indstille eftersøgningen af Julia Christine Devlin:

'Baseret på en indledende identifikation af de jordiske rester fundet lørdag 24. juli 2021, er eftersøgningen af Julia Christine Devline (...) indstillet.'

Mangler endelig identifikation

De skrev derudover, at liget ville blive kørt til Retsmedicinsk Afdeling i Augusta County for at bekræfte identiteten samt for at fastslå en dødsårsag.

Om der er tale om en kriminel handling er endnu ikke oplyst, ligesom det heller ikke er kommet frem, hvor liget blev fundet i forhold til den efterladte bil.

I efterlysningerne blev hun beskrevet som 170 centimeter høj og mørkblond.