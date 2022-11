56-årig mand død i ulykke: Blev ramt af bus

Området omkring Klostertorvet i Aarhus var tirsdag aften afspærret, efter en bus havde påkørt en fodgænger.

Nu oplyser Østjyllands Politi, at det var en 56-årig mand, der mistede livet ved påkørslen.

Det skriver politikredsen i deres døgnrapport.

Anmeldelsen indløb klokken 19.42, og ved politiets ankomst var manden allerede død. Ifølge vidner var manden til fods, da han blev påkørt.

Buschauffør opdagede det ikke

Buschaufføren havde ifølge politiet ikke opdaget, at han ramte den 56-årige mand.

Derfor blev bussen først standset efter at have kørt yderligere et par kilometer.

Herefter blev den 60-årige buschauffør afhørt af politiet.

Politiet arbejdede på stedet i et stykke tid efter ulykken, og en bilinspektør blev tilkaldt for at foretage tekniske undersøgelser, der skal afklare de nærmere omstændigheder.

Vidner kan få hjælp

Den 56-årige mands pårørende er blevet underrettet.

Politiet opfordrer til, at man kontakter Offerrådgivningen på 2368 6056, hvis man var vidne til episoden, da det kan have været en voldsom oplevelse for de tilstedeværende.

Telefonen er åben døgnet rundt.

