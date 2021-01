56-årig sigtet: Smuglede narkotika til Danmark og Sverige

Det er store mængder narkotika, som en 56-årig hollænder sigtes for at have indsmuglet og overdraget i Danmark og Sverige.

Ifølge sigtelsen, der blev læst op i Retten i Glostrup lørdag middag af anklager Tina Christensen, er der tale om mindst 310 kilo hash, 13 kilo amfetamin og 10 kilo kokain.

Narkohandlen skal være sket i en periode fra 29. april sidste år og frem til anholdelsen fredag aften.

Grundlovsforhøret fandt sted bag lukkede døre af hensyn til efterforskningen og medgerningsmænd på fri fod.

Den 56-årige, der havde en hollandsk tolk i retten, erkender sig delvist skyldig. Han blev varetægtsfængslet frem til 11. februar.

13 kilo amfetamin til Sverige

Der fremgår en række narko-overdragelser i sigtelsen. Tilsyneladende har politiet observeret flere af handlerne. For eksempel 29. april 2020, hvor den 56-årige skal have overdraget 10 kilo hash til en ukendt person ved Ragnhildsgade og Rovsingsgade på ydre Nørrebro.

13. oktober sidste år afleverede den 56-årige, ifølge sigtelsen, 13 kilo amfetamin i Sverige. Stoffet blev modtaget af en svensker, der kort efter blev anholdt.

De 10 kilo kokain blev afleveret 11. december sidste år kl. 14 på en parkeringsplads i Ishøj til en dansk statsborger, som politiet også kort efter anholdt.

Det er Københavns Vestegns politi, der har efterforsket sagen gennem længere tid i samarbejde med flere andre politikredse.

56-årig anholdt i narkosag

Politiet har ikke andre kommentarer til sagen.

- Jeg er meget tilfreds med, at det efter en længerevarende efterforskning er lykkedes, at anholde den mistænkte, siger vicepolitiinspektør Charlotte Skovby.