57-årig anholdt for at skyde 42-årig med haglgevær

En 57-årig mand er lørdag aften blevet anholdt og sigtet for at skyde en 42-årig mand med et haglgevær i Store Fuglede på Vestsjælland.

Det fortæller Asger Bechstrøm, der er vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi, tidligt søndag morgen.

Den 42-årige mand blev ramt af skuddet i siden af kroppen.

Han var på intet tidspunkt i livsfare og omkring klokken 05 søndag morgen beskrives hans tilstand som stabil.

- Der er opstået et kontrovers af en art, og så bliver der affyret skud, siger Asger Bechstrøm.

Politiet fik anmeldelse om hændelsen klokken 20.27 lørdag aften.

De to mænd kender hinanden og bor i det samme område. Derudover ved politiet ikke mere om deres relation.

Søndag morgen skal politiets jurister vurdere, om den 57-årige skal fremstilles i grundlovsforhør.

Vagtchefen fortæller, at han som udgangspunktet er sigtet for at afgive skuddet.