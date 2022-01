57-årig dræbt: En sjælden tragedie

Det er en sjælden tragedie: Den ene jagtkammerat tager i tusmørket ulykkeligvis fejl af sin ven og et dyr og kommer til at skyde den anden. Som dør.

Men det er, hvad der skete tidligt søndag morgen i Kompedal ved Karup i Midtjylland, hvor en 65-årig mand fra Kjellerup-området kom til at skyde og dræbe sin 57-årige kammerat, som han i situationen tilsyneladende forvekslede med en anskudt kronhind.

Skuddet blev affyret fra en riffel på 100 meters afstand, men selv om den 57-årige fra Viborg-egnen blev ramt i benet, gjorde det ekspanderende projektil så stor skade, at han forblødte og blev erklæret død af en ambulancelæge, kort efter denne ankom til stedet.

Far dræbte sin søn

Siden årtusindskiftet har der, udover den seneste tragedie, været tre jagtulykker med dødelig udgang herhjemme. I 2010 blev en 41-årig mand dræbt, da han under en jagt ved Ølstykke blev ramt af et vådeskud, da en anden jægers våben gik af.

Under en jagt fire år tidligere mistede en 33-årig mand livet, da han blev ramt i baghovedet fra klos hold, da han rejste sig op foran en medjæger under en jagt ved Stenlille.

Og i 2002 ramte tragedien dobbelt i en østjysk familie, da en 12-årig dreng ulykkeligvis blev ramt af et dræbende skud, da han var med sin far på jagt i et område mellem Randers og Hobro.

Afventer undersøgelser

Den aktuelle sag efterforskes af lokalpolitiet i Silkeborg under Midt- og Vestjyllands Politi.

- Vi er så langt, at vi nu afventer nogle tekniske undersøgelser og de retsmedicinske erklæringer af afdøde. De tekniske undersøgelser handler blandt andet om at sikre, at det er et lovligt våben, og at der er anvendt lovlig ammunition, siger Bent Riber Nielsen, politikommissær og efterforskningsleder i sagen.

Den 65-årige jæger fra Kjellerup-egnen er, som det er kutyme i den slags sager, sigtet for uagtsomt manddrab.

- Der kommer en straffesag ud af det på et tidspunkt. Han er sigtet for det her, selv om det er en ulykke. Man kan sammenligne det med en færdselsulykke med dødelig udgang. Vi fængsler ikke, da der er tale om en ulykke, men derfor kommer der en straffesag alligevel, siger Bent Riber Nielsen.

Påvirker alle landets jægere

Om tragedien siger Torsten Lind Søndergaard, pressechef i Danmarks Jægerforbund:

- Det er en forfærdelig og tragisk ulykke, og alles tanker er hos de pårørende. Der er ingen tvivl om, at ulykken påvirker alle landets jægere ganske dybt.

Ulykken blev anmeldt søndag morgen klokken 8.11. Altså mens det stadig var tusmørkt.

Lovligt at skyde før solopgang

Jægerforbundet oplyser, at det i det pågældende område ved Karup i denne tid på året er tilladt at skyde kronhind - kronhjort af hunkøn - fra en time før solopgang. Så selve jagten har altså været lovlig.

Omtrent 175.000 har indløst jagttegn i Danmark. Det er dog langt fra alle - formentlig under halvdelen - som er aktive jægere.