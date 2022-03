573 bilister blitzet ved skole

Førerne kørte for stærkt ved Efterskolen Kildevæld på Tøndervej i Kolding

Blitz!

Ikke færre end 573 bilister blev i sidste uge blitzet, da en fotovogn fangede de mange hurtigtkørende førere ved Efterskolen Kildevæld på Tøndervej i Kolding.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi på Facebook.

Fotovognen stod ved skolen fra klokken 6 om morgenen til klokken 21 torsdag aften. I disse timer overtrådte de mange bilister altså hastighedsbegrænsningen på de tilladte 50 km/t.

De kan nu se frem til en bøde, og 69 af førerne får også et klip i kørekortet.

Det var en fangst af de helt store for politiet, og Sydøstjyllands Politi planlægger at vende tilbage på Tøndervej.

- Vi planlægger ofte vores færdselsindsatser ved skoler og andre institutioner, hvor der er mange cyklende og gående – netop for at sikre, at ’de bløde’ trafikanter kan færdes sikkert på vejene. Og vi vender helt sikkert tilbage til Tøndervej, skriver politikredsen i facebookopslaget.