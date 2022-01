58-årig blev skudt: Fængslet for trusler mod politi

Den 58-årige mand fra Aalborg, som natten til i dag blev skudt af politiet, har i dag været fremstillet for en dommer in absentia. Dommeren har fængslet ham, sigtet for at have truet med at skyde flere politifolk.

Manden var på grund af sine skader ikke selv til stede i retten i Aalborg.

Begivenheden udviklede sig torsdag aften, da politiet rykkede ud til en lejlighed i Aalborg Vestby, efter en anmeldelse om at manden muligvis havde våben i lejligheden.

Efterforskningsleder Anders Uhrskov, Nordjyllands Politi, fortæller til Ritzau, at manden truede politiet med en pistol.

- Men der var tale om en hardballpistol, og sådan en er ikke omfattet af våbenloven, siger Anders Uhrskov.

Det kan imidlertid været svært at skelne i mørket om et skydevåben er ægte eller ej, og politiet arbejdede i flere timer på at få en dialog med manden, som befandt sig i lejligheden.

Under retsmødet kom det frem, at manden flere gange havde ringet til politiets alarmcentral og truet med at skyde borgere og politi, skriver Nordjyske. Det kom også frem, at han blev skudt en gang i benet af politiet.

Forinden havde manden haft besøg af en kvindelig bekendt, som oplyste, at han var påvirket af hash, og hun så ham tage en pistol frem, hvorefter hun skyndte sig ud af lejligheden.

Om natten blev der afgivet skud mod manden fra politiets side. Han blev derefter bragt til Aalborg Sygehus.

Ekstra Bladets mand på stedet fortalte, at han hørte ét skud efterfulgt af en masse råben:

- Politiet råbte 'Læg våbnene, læg våbnene! Vi kommer op og hjælper dig, men du skal lægge våbnene,' fortalte han.

Sagen om politiets skud efterforskes nu af DUP, Den Uafhængige Politiklagemyndighed.

