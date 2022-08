58-årig sexdømt kan miste passet

RETTEN I VIBORG (Ekstra Bladet): En i dag 58-årig mand med irakisk baggrund skrev i 2013 i sin ansøgning om dansk statsborgerskab ’nej’ til spørgsmålet, om han nogensinde havde begået kriminalitet.

På det tidspunkt var han da heller ikke hverken sigtet eller straffet for noget som helst.

Men i 2017 blev han idømt tre års ubetinget fængsel af både byretten og Østre Landsret for seksuelle overgreb og blufærdighedskrænkelse mod sin mindreårige steddatter.

Overgreb som først blev anmeldt i 2016 men ifølge tiltalen foregik over en ti år lang periode fra 2006 og frem, og hvor pigen i begyndelsen var blot otte år.

Onsdag behandlede en domsmandsret ved Retten i Viborg så spørgsmålet om, hvorvidt manden nu skal have frataget sit danske statsborgerskab, som han fik tilkendt af Folketinget i 2015.

Tav om sexovergreb

Anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi mener, at han med sit ’nej’ i ovenfor omtalte svarkolonne for ni år siden har fortiet fakta og dermed begået svig over for den danske stat. Med andre ord fået et dansk pas under falske forudsætninger.

- Ved et opslag i kriminalregistret er der blevet konstateret et misforhold i forhold til de oplysninger, han i sin tid gav om, at han aldrig har begået noget strafbart. De oplysninger gav han på tro og love, ligesom han skrev under på en erklæring om, at han vil respektere grundlæggende retsprincipper her i landet, sagde senioranklager Linette Lysgaard som begrundelse for, hvorfor hun mener, manden skal fratages sit danske statsborgerskab.

- Jeg blev udsat for et komplot

I straffesagen om sexovergreb nægtede han sig skyldig. Det gør han stadig. Af samme grund appellerede han ved onsdagens retsmøde til dommer og domsmænd om, at de ikke skal begå en stor fejl ved at fratage ham hans indfødsret i Danmark, som han kom til for 23 år siden.

- Min steddatter og min daværende kone udsatte mig for et komplot. De lagde en fælde for mig, fordi hun var træt af mig og ville af med mig. Jeg blev dømt for noget, jeg aldrig har begået, sagde den 58-årige mand.

Sagen er optaget til dom. Afgørelsen falder onsdag i næste uge.