58-årig sparket og stukket ned med kniv i København

En 58-årig mand var i livsfare, da han natten til lørdag blev stukket ned med kniv og sparket på Blågårds Plads i København.

Overfaldet fandt sted ved værtshuset Blågårds Apotek omkring klokken 03.00. Her blev han sparket og stukket flere gange i kroppen.

En 24-årig mand er anholdt, og han blev lørdag i et grundlovsforhør varetægtsfængslet i fire uger.

- Han er sigtet for at have sparket den forurettede, men vi kan ikke sige, om han også har stukket ham med kniv, eller om der har været flere om overfaldet, siger den centrale efterforskningsleder ved Københavns Politi Anders Lykkegaard.

- Derfor vil vi meget gerne høre fra vidner, der har set, hvad der skete, og som vi ikke har talt med endnu, tilføjer han.

Efterforskningsledere kan ikke sige noget om motivet, til det brutale overfald.

- Vi har ikke indikationer på, at der skulle være en relation mellem den 24-årige og den forurettede, og der er heller ikke indikationer på, at der skulle være tale om røveri, siger han.

Den 58-årige skulle lørdag ved middagstid være uden for livsfare.