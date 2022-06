59-årig dræbt af tog: Nu får arbejdsplads strakspåbud

Under en arbejdsopgave blev en 59-årig mand ramt af et tog, som kostede ham livet. Nu har arbejdspladsen fået et strakspåbud

En 59-årig mand var i gang med en arbejdsopgave på sporet ved Kværkeby Stationsvej, da et tog fra Ringsted kørte i fuld fart og ramte manden. Manden døde på stedet.

Nu har hans arbejdsplads, Railsafe A/S, der er underleverandør til Banedanmark, fået et strakspåbud. Det skriver TV2 ØST, som har fået aktindsigt i sagen.

I forbindelse med ulykken blev den 59-årige beskrevet som en erfaren medarbejder inden for sporarbejde.

Efter ulykken gik politiet i gang med sine undersøgelser, og Arbejdstilsynet gik i gang med at undersøge arbejdsforholdene, som er ført til et strakspåbud.

Lovgivning overtrådt

Ifølge tv-stationen lyder strakspåbuddet på, 'at Railsafe skal sikre, at arbejdet (...) i alle led planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt, så de ansatte er sikre mod påkørsel af tog'.

Desuden er Railsafe A/S også blevet påbudt at lave en APV - også kaldet en arbejdsplads-vurdering.

Arbejdstilsynet overvejer stadig, om der er grundlag for at politianmelde arbejdsgiveren.

Til TV2 ØST fortæller Vagn Wiis, der er direktør for Railsafe A/S, at de imødekommer påbuddet, men ikke ønsker at kommentere yderligere på sagen, da politiet og Arbejdstilsynet fortsat er i gang med undersøgelser i forbindelse med ulykken.