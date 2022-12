59-årig kranfører er død efter arbejdsulykke på Sjælland

En 59-årig kranfører har mistet livet, efter at han 7. december var involveret i en ulykke på en byggeplads ved Slagelse.

Det skriver TV 2 Øst.

Ved ulykken, der fandt sted klokken 9.55, fik manden tunge kabler ned over sig.

Han var i færd med at styre en kran, hvor der i 12 meters højde hang flere kabler med en samlet vægt på cirka 200 kilo.

Af uvisse årsager røg kablerne ud af løkken og ramte manden i hovedet og ødelagde hans arbejdshjelm.

Efter ulykken blev manden fløjet med lægehelikopter til Odense Universitetshospital. Hans liv stod dog ikke til at redde.

Den udmelding kom firmaet Frede Andersen & Søn med på Facebook tirsdag:

- Vores gode chauffør, ven af familien, og en fandens god kollega er i dag sovet stille ind. Vores chauffør Kjeld har været involveret i en arbejdsulykke, hvor læger og personale har kæmpet for, at han skulle overleve.

- Det har desværre ikke været muligt, og himlen har i dag fået en stjerne. Kjeld vil være savnet iblandt os alle, han var et fantastisk menneske!

Ifølge TV 2 Øst har arbejdspladsen efter ulykken fået to strakspåbud af Arbejdstilsynet.

Det ene handler om at sikre, at personer ikke opholder sig under ophængte elementer.

Det andet om at sikre, at arbejdet med montage af kabler i master foregår sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, samt at løftetilbehøret vælges, så det passer til de elementer, der håndteres.