59-årig mand dør efter alvorligt styrt på elcykel

Et alvorligt cykelstyrt i Randers har fået en dødelig udgang. Det bekræfter Østjyllands Politi over for TV2 Østjylland.

Der er tale om en 59-årig mand fra Randers, som fredag aften cyklede i sydlig retning ad en sti, der forbinder Parkboulevarden og Sjællandsgade.

Undervejs svinger stien let til højre, men af uvisse årsager fulgte den 59-årige mand på elcykel ikke stien og ramte derfor ind i en lygtepæl.

Styrtet gav den 59-årige alvorlige skader, heriblandt hovedskader, og politiet kunne lørdag oplyse, at manden var indlagt i kritisk tilstand med livstruende kvæstelser.

Hans liv stod ikke til at redde. Lørdag aften afgik han ved døden, oplyser vagtchef Flemming Lau fra Østjyllands Politi til regionalmediet.

Mandens pårørende blev efter ulykken underrettet om sagen.

Den 59-årige var i selskab med en 56-årig mand fra Randers, da ulykken skete. Men den 56-årige var selv faldet på cykel på stien - det var sket cirka 50 meter forinden.

Også han fik alvorlige skader, men politiet kunne allerede lørdag morgen fortælle, at han var uden for livsfare.

Østjyllands Politi søger vidner, der kan kaste lys over, hvad der ledte op til ulykkerne. Man kan kontakte politiet på telefonnummer 114.