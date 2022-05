59-årig mand dræbt i arbejdsulykke

Søndag aften blev en mand ramt af et tog i fuld fart. Han døde på stedet. De pårørende er underrettet. Arbejdstilsynet undersøger ulykken nærmere

Søndag aften klokken 20.43 mistede en mand livet i forbindelse med en ulykke på togskinnerne ved Kværkeby Stationsvej.

Det skriver TV 2 Øst.

Flere medarbejdere var vidne til ulykken, da de arbejdede på sporet for at udføre en opgave. I den forbindelse kom et tog fra Ringsted kørende med fuld fart og ramte manden.

Det oplyser Martin Bjerregaard, der er kommunikationsmedarbejder i Midt- og Vestsjællands Politi, til TV 2 Øst.

Ifølge politiet var manden en erfaren medarbejder inden for sporarbejde. Han døde på stedet, og de pårørende er underrettet.

Skal undersøges nærmere

Arbejdstilsynet blev tilkaldt med det samme, fordi manden var på arbejde, da ulykken indtraf. Ifølge TV 2 Øst foretog arbejdstilsynet og Midt- og Vestsjællands Politi flere undersøgelser på stedet for at komme nærmere, hvad der er gået galt.

- Fra politiets side laver vi de første undersøgelser og afhører de personer, der kan bidrage til at finde ud af, hvad der er sket. Lokomotivføreren er selvfølgelig afhørt og testet for alkoholpåvirkning.

- Der var ikke noget at komme efter der. Arbejdstilsynet går så spadestikket dybere og undersøger, hvordan arbejdet er tilrettelagt, og om arbejdsforholdene har været forsvarlige, siger Martin Bjerregaard til TV 2 Øst.

