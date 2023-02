60-årig sosu-hjælper skyldig i fire drabsforsøg mod plejehjemsbeboere

RETTEN I RANDERS (Ekstra Bladet): En 60-årig sosu-hjælper er onsdag formiddag i et nævningeting ved Retten i Randers blevet kendt skyldig i fire tilfælde af drabsforsøg mod beboere på det plejecenter, hvor hun arbejdede.

Samtidig er den 60-årige kvinde blevet frifundet for et tilfælde af manddrab mod en 81-årig beboer.

Den samlede tiltale lød på manddrab og syv drabsforsøg mod beboere på Plejecenter Tirsdalen i Randers-bydelen Kristrup. Altså blev den tiltalte frifundet for tre af de drabsforsøg, hun var anklaget for at stå bag.

Stærkt berørt af situationen

Ofrene blev gentagne gange i slutningen af februar og begyndelsen af marts sidste år akut indlagt stærkt svækkede og i livsfare på grund af medicinforgiftning. Tre af de fire overlevede efter behandling.

Mens altså det fjerde offer i sagen, den 81-årige kvinde, afgik ved døden.

Annonce:

Den tiltalte sosu-hjælper blev ud over det nævnte kendt skyldig i fire tilfælde af rå, brutal eller farlig vold og legemsbeskadigelse - i et af tilfældene vold med døden til følge.

Det er her på Plejecenter Tirsdalen i Randers-bydelen Kristrup, at fire beboere fik medicin, som ingen af dem var ordineret. Foto: Ernst van Norde

Allerede da den tiltalte blev ført ind i den store retssal G i domhuset i Randers, et kvarter før skyldkendelsen skulle læses op, rystede hun over hele kroppen. Hun var tydeligt stærkt berørt af situationen og holdt sin forsvarers, Henrik Garliks, hånd gennem flere sekunder, mens hun kæmpede med tårerne.

Nævningetinget satte sig første gang sammen 4. januar. Siden da har specialanklager ved Østjyllands Politi Jesper Rubow gennem ti retsmøder oprullet sagen, der inklusive bilag fylder mere end 8.000 A4-sider.

Nægter sig skyldig

Han har gennem afhøring af en lang række vidner samt fremlæggelse af teknisk dokumentation forsøgt at overbevise de seks nævninge og tre juridiske dommere om, at den 60-årige sosu-hjælper bevidst gav de i alt fire ofre medicin, som ingen af dem var ordineret.

Og at hun gjorde det med forsæt om at slå beboerne ihjel.

Annonce:

Den tiltalte har hele tiden nægtet sig skyldig i de alvorlige anklager mod sig.

Der er da heller ingen, som har set hende give de pågældende beboere et eller flere af præparaterne Mirtazapin, Diazepam og Baclofen, som blev fundet i ofrenes blod, da de gentagne gange akut blev bragt ind på Regionhospitalet Randers.

Præparater fundet i hjemmet

Ligesom der ikke findes hverken fingeraftryk eller tom medicinemballage hos de beboere, som er ofre i sagen.

Efter ti retsmøder er der ved Retten i Randers nu afsagt skyldkendelse mod den tiltalte kvinde. Foto: Ernst van Norde

De to førstnævnte medicintyper blev dog fundet hjemme hos den tiltalte under en af de ransagninger, som Østjyllands Politi foretog, efter at hun blev anholdt 14. marts i fjor.

Det tredje præparat, Baclofen, mener anklageren, at sosu-hjælperen havde skaffet via en anden beboer på plejecenteret. Hvilket hun også nægter.

Annonce:

I medicinrummet 25 gange

Undervejs i nævningesagen er det blevet dokumenteret, at den 60-årige kvinde, som er både mormor og farmor, på sine vagter har været inde i Plejecenter Tirsdalens medicinrum ikke færre end 25 gange, i perioden op til at de fire beboere blev forgiftet.

Det, til trods for at hun ikke har noget at gøre i medicinrummet, da hun som sosu-hjælper ikke har ret til at dosere medicin på stedet.

Hendes egen forklaring på, at hun alligevel har været der, er, at hun var derinde for at hente, bringe eller oplade en gulvlift, der normalt står placeret der.

Den 60-årige tiltalte sosu-hjælper er - som det også fremgår af vægplatten her i køkkenet i hendes og mandens hjem - et typisk familiemenneske med børn, børnebørn og svigerbørn. Foto: Jens Anton Havskov

Hun har dog ikke været i stand til at give en helt sammenhængende forklaring på, hvorfor hun op til forgiftningerne lavede en googlesøgning på præparatet Baclofen.

Intet motiv til drab

Sosu-hjælperens forsvarer, Henrik Garlik, har flere gange peget på, at hans klient ikke har haft noget motiv til at gøre det, som hun bliver beskyldt for.

Der er undervejs i sagen heller ikke kommet noget svar på, hvad baggrunden skulle være for, at hun bevidst ville tage livet af beboere, som hun tilsyneladende havde et godt forhold til og gennem mange år har taget sig af.

Annonce:

Den tiltalte selv har under sin forklaring gjort meget ud af, at der efter hendes mening ikke var styr på medicinhåndteringen på Plejecenter Tirsdalen. At den var alt for lemfældig, og at det 'nærmest flød med medicin på Tirsdalen', som hun selv har udtrykt det.

En påstand, som hendes kolleger og nærmeste leder på det kraftigste har afvist i retten.

Tjenestemisbrug og tyveri af medicin

Ud over drab og drabsforsøg har sosu-hjælperen også været tiltalt for tjenestemisbrug, tyveri af medicin fra plejecenteret samt overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.

Hun blev kendt skyldig i samtlige disse tiltalepunkter.

Efter skyldkendelsen tager anklageren og forsvareren nu hul på at procedere sanktionen til den 60-årige kvinde.

Der ventes endelig dom senere i dag.

Ekstra Bladet følger sagen i Retten i Randers ...

Sosu-hjælperen mand: Hun elsker de beboere

To mænd er blevet idømt livstid for at have dræbt to ældre mænd på Vestsjælland. Hør mere om 'Dødens duo' i 'Afhørt' herunder eller i din podcast-app