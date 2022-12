61-årig mand dræbt af skud i Grønland

En 61-årig mand er søndag morgen afgået ved døden i Grønland, efter at han blev ramt af skud.

Det oplyser Grønlands Politi i en pressemeddelelse.

Klokken 08.50 lokal tid fik Grønlands Politi en anmeldelse om, at en person affyrede flere skud i den grønlandske by Qasigiannguit (på dansk Christianshåb).

Døde på hospitalet

Da politiet ankom, fik de at vide, at en 61-årig mand var kørt på sygehuset, efter at han var blevet ramt af skud. Han døde efterfølgende på hospitalet.

Politiet har anholdt en 17-årig mand. Det er forventningen, at han skal fremstilles i grundlovsforhør senest mandag.

Den 17-årige blev anholdt uden dramatik ifølge politiet.

Grønlands Politi anmoder om, at man holder afstand til gerningsstedet, så politiet kan efterforske det.

Der vil blive fløjet politifolk fra andre dele af Grønland til byen, men også kriminalteknikere fra Danmark kommer, lyder det i pressemeddelelsen. De ekstra politifolk skal hjælpe med efterforskningen.

Politiet nævner ikke, om det har en formodning om et motiv.

Der er ro på

Grønlands Politi skriver i pressemeddelelsen, at det vurderer, at der sikkerhedsmæssigt er ro på.

Politiet har anmodet de lokale myndigheder om at sætte gang i et kriseberedskab for de berørte borgere.

Vicepolitiinspektør Lars Bjerregaard siger i pressemeddelelsen, at der nu går et større efterforskningsarbejde i gang.

Politiet skal blandt andet afhøre en række vidner.

Derfor er det ikke muligt for politiet at oplyse nærmere om sagens omstændigheder for nuværende, lyder det.

Den afdødes nærmeste pårørende er underrettet....