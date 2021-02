63-årig erkender: Satte ild til sit hus

En 63-årig mand, der levede alene i en villa i Børglum, har over for politiet indrømmet, at det var ham, der sent mandag satte ild til villaen og et tilhørende malerværksted. Det oplyser Nordjyllands Politi til Ekstra Bladet.

Manden blev antruffet af politiet ved den brændende ejendom, hvilket betød, at ordensmagten med lettelse kunne konstatere, at der ikke var indebrændte personer i det overtændte hus. Manden beskrives af politiet som en person, der holder sig lidt for sig selv.

- Det var naturligvis vigtigt for os at vide, at han ikke lå derinde. Han var i live og sidder nu her på stationen. Han er anholdt, idet det står klart, at han formentlig selv har sat ild til det hele, siger vagtchef Jess Falberg ved Nordjyllands Politi.

- Han bliver sigtet for brandstiftelse, og så skal vi have ham undersøgt ved retsmedicineren.

Villaen og det tilhørende malerværksted udbrændte. Foto: René Schütze.

Den 63-årige beboer forlod huset med sin hund, da ilden tog fat. Foto: René Schütze.

- Hus og værksted er helt nedbrændt. Der var ikke andre personer i fare. Den 63-årige havde forladt huset med sin hund, da det brændte, siger Jess Falberg.

- Hvad har manden selv forklaret?

- Ja, faktisk har han forklaret, hvad jeg netop har refereret. Han har erkendt, at han har sat ild til huset, siger vagtchefen.

Tre beredskabsafdelinger blev tilkaldt for at hjælpe med at slukke branden. En tankvogn med vand blev tilkaldt fra Hjørring, mens beredskabet i Thisted assisterede med en kran.

