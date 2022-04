65-årig tiltalt: Skød jagtkammerat i ulykke

Der var ifølge politiet tale om uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder, da en 65-årig jæger i januar skød og ramte en 57-årig jagtkammerat, der døde af skuddet.

Derfor har politiet nu tiltalt den 65-årige for uagtsomt manddrab, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelsen.

'Ifølge anklageskriftet afgav den tiltalte under jagten et skud med sin jagtriffel uden at have sikret sig, at der ikke var personer i skudretningen. Skuddet ramte den 57-årige jagtkammerat, der efterfølgende døde som følge af skuddet,' lyder det i pressemeddelelsen.

Politiet fik anmeldelsen om ulykken klokken 08.11, men den 57-årige blev senere erklæret død af en ambulancelæge. Foto: Karl Erik Lørup / TV MIDTVEST

Ulykke

Det har tidligere været beskrevet, at den 65-årige mand skulle have affyret skuddet med sin riffel på omkring 100 meters afstand, mod hvad han tilsyneladende troede var en kronhjort.

Selvom den 57-årige mand blev ramt i benet, gjorde projektilet så stor skade, at han forblødte.

Politiet skriver videre i pressemeddelelsen, at de ikke har yderligere kommentarer til sagen, før der er faldet dom. Sagen skal køre ved Retten i Viborg, men er endnu ikke berammet.