68-årig voldtaget: Mand kravlede ind ad vindue

En 31-årig mand er anholdt og sigtet for voldtægt af en 68-årig kvinde i Silkeborg.

Midt- og Vestjyllands Politi fik anmeldelsen fra kvinden lidt før klokken 6.30 torsdag morgen. Hun forklarede, at en mand var kravlet ind ad hendes soveværelsesvindue og havde voldtaget hende.

Kvinden fik mulighed for at flygte og råbte om hjælp, og det førte til, at to vidner, der kom til, foretog en civil anholdelse af den 31-årige mand fra Silkeborg.



Han vil senere i dag blive fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Viborg med krav om varetægtsfængsling. Anklagemyndigheden forventer at anmode om dørlukning, og politiet har derfor ikke yderligere kommentarer til sagen pt.