70-årig tæsket til døde: Én sigtet men løsladt

En 70-årig mand blev for tre uger siden fundet liggende stærkt blødende og hjælpeløs i sit rækkehus i Vesterparken i Ringe.

Han var dødeligt kvæstet efter at være blevet tæsket voldsomt af angiveligt flere gerningsmænd. Han døde senere samme dag på hospitalet.

Et rystende fund for familien og for de nærmeste naboer i området, som tilsyneladende ikke har registreret tumult på tidspunktet omkring den voldsomme forbrydelse.

Fyns Politi har siden efterforsket sagen intenst, og politikommissær Jack Liedecke oplyser nu, at der nogle dage efter tragedien blev anholdt og sigtet en person i sagen.

- Han er løsladt igen efter afhøring, da vi vurderede, at der ikke var grundlag for varetægtsfængsling. Men han er stadig sigtet, siger Jack Liedecke.

Tilknytning til misbrugsmiljø

Ekstra Bladet kunne kort efter fundet af den 70-årige mand fortælle, at ofret gennem flere år har haft en vis tilknytning til det lokale misbrugsmiljø.

Politiets efterforskning har bekræftet det billede.

Jack Liedecke vil dog ikke komme nærmere ind på, hvilken tilknytning den sigtede person eventuelt har eller kan have til dette miljø.

- Vi har fået dannet os et vist overblik over en personkreds i Ringe by, ligesom der også er en kreds af personer udenbys fra. Men hvilken tilknytning disse eventuelt kan have til den her sag kan jeg ikke sige noget om, lyder det fra efterforskningslederen.

Far og morfar

Politiet mangler med andre ord stadig nogle dele til den samlede mosaik over den tragiske sag, hvor en voksen datter har mistet sin far og to børnebørn deres morfar.

Efterforskningen fortsætter ufortrødent i den kommende tid.

- I forbindelse med obduktionen af den forurettede er der kommet nogle ting frem, ligesom der fra gerningsstedet er blevet sikret forskellige effekter. Vi afventer svar på DNA fra de tekniske spor, der er sikret på gerningsstedet, siger han.