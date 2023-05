70 efterforskes for brud på navneforbud i sag om bortført 13-årig

Politiet har modtaget mere end 70 anmeldelser om brud på navneforbud i sagen om den 32-årige mand, der er sigtet i tre alvorlige sager fra Vestsjælland. Det oplyser Rigspolitiet i en aktindsigt til TV2 ØST.

Den 32-årige er sigtet for at bortføre en 13-årig pige ved Kirkerup 15. april, for drabet på Emilie Meng i 2016 og for et voldtægtsforsøg i Sorø i november 2022.

Der har været navneforbud i sagen siden mandag 17. april, hvor den 32-årige mand, der er sigtet i sagen, blev fremstillet i grundlovsforhør. Rigspolitiets opgørelse dækker perioden fra 16. april, hvor manden blev anholdt, og til dags dato, 2. maj, skriver TV2 ØST.

Midt i den enorme interesse om sagen valgte mange at dele informationer om den anholdte på sociale medier, og der blev vist billeder af både manden, hans familie, hans hus, arbejdsplads og hans tidligere bil.

Navneforbuddet blev nedlagt, fordi en offentliggørelse af identiteten på den anholdte kan bringe andre i fare, og fordi en offentlig gengivelse af navnet kan udsætte nogen for en unødig krænkelse. Krænkelsen er dog allerede sket.

En anden mand fra Sjælland med et lignende navn er offentligt blevet hængt ud som den anholdte 32-årige, selvom han intet har med sagen at gøre, skriver TV2 ØST. Han oplevede blandt andet, hvordan der blev opfordret til vold mod ham, ligesom der på sociale medier blev delt oplysninger om manden selv samt hans kone og børn.

Navneforbuddet betyder, at ingen må dele informationer om den anholdte, hvor han arbejder eller andet, der kan bruges til at identificere vedkommende.

Forbuddet skete dog ikke med tilbagevirkende kraft - og det betyder, at politiet nu skal holde øje med, hvornår informationer om den anholdte måtte være delt, skriver TV2 ØST.

Rigspolitiet har trukket tallene ud af politiets datasystem, og derfor tager de forbehold for, at der ikke er tale om nogen endelig opgørelse i sagen. Tallet er da også kun en opgørelse over anmeldelser. Det er ikke en opgørelse over, hvor mange der senere vil blive sigtet for overtrædelsen.

I aktindsigten til TV2 ØST understreger Rigspolitiet blandt andet, at alene Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har modtaget mere end 200 henvendelser om navneforbuddet, som politikredsen stadig arbejder på at gennemgå.

Det er således ikke fastslået, om der er anmeldelser af brud på navneforbuddet blandt henvendelserne, selvom det kan være en mulighed. Samtidig kan andre politikredse ligeledes have henvendelser liggende, som ikke er gennemgået, skriver TV2 ØST.

Bryder nogen reglerne for et navneforbud, så er det strafbart. Det straffes typisk med bøder i beløbsstørrelsen på mellem 15.000 og 20.000 kroner.