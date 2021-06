70 meter høj skorsten 'svajer faretruende'

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Tak for dit tip! Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Der opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk.

En stabilisator er formentlig gået i stykker i en 70 meter høj skorsten på Bornholm, og politiet har lørdag morgen afspærret området, fordi der er risiko for, at den kolapser.

Folk opfordres til at holde sig væk.

Der er tale om skorstenen hos BOFA - forbrændingsanlægget på genbrugspladsen, og hele Torneværksvej er spærret af i Rønne.

- Der er gået en stabilisator i stykker, hvilket gør at den svajer faretruende, siger Jesper Lund, vagtchef, Bornholms Politi.

- Den er er 70 meter høj, så det siger bang, hvis den vælter.

Vagtchefen fortæller, at anmeldelsen kom 06.09, og at der er sat ind for at redde den.

- Den ligger i et øde område, men for en sikkerheds skyld har vi afspærret, siger han.

- Vi sætter det helt store sving, og så kan vi altid nedskalere.

Hos BOFA fortæller Jens Hjul-Nielsen, direktør, at der er tilkaldt specialister.

- Desværre kunne de ikke være ret meget længere væk. De kommer fra Esbjerg, så vi forventer først, at de kommer sidst på dagen, og indtil da er alt afspærret, siger han.

Han fortæller, at det endnu ikke er afklaret, om det er en ødelagt stabilisator, som bærer skylden.

- Det ved vi ikke med sikkerhed. Men det er den teori, som vi arbejder ud fra, siger han.

Opdateres